بنك المغرب: الدرهم ينخفض مقابل الأورو والدولار

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم انخفض بنسبة 1,54 في المائة مقابل الأورو وبنسبة 0,27 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الأسبوع الممتد من 06 إلى 12 يوليوز الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 341,7 مليار درهم بتاريخ 07 يوليوز 2023، لتسجل انخفاضا بنسبة 1,3 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الأسبوع نفسه، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 104,4 مليار درهم، من بينها 37,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، 43,1 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و 23,7 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

وعلى مستوى السوق البين بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي ما مجموعه 3,9 مليار درهم، كما بلغ معدل الفائدة بين البنوك 3 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 12 يوليوز (تاريخ الاستحقاق 13 يوليوز)، ما مجموعه 38 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 1,2 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 7,7 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات “الموزعين” بنسبة 3,8 في المائة، و”البنوك” بنسبة 1,3 في المائة و”البناء ومواد البناء” بنسبة 1,2 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت مؤشرات قطاعات “الحراجة والورق”، وشركات “المحفظات والشركات القابضة” بنسب بلغت تواليا 11,8 و3,7 في المائة.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 527,7 مليون درهم، مقابل 228 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى السوق المركزية للأسهم، بلغ متوسط الحجم اليومي 104,1 مليون درهم، بعد 68,2 مليون درهم.

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