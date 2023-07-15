إيطاليا تصدر إنذارا أحمر بسبب موجة حرارة قوية

هبة بريس - وكالات

أصدرت السلطات الإيطالية إنذارا باللون الأحمر ابتداء من اليوم السبت، لمواجهة درجات الحرارة التي من المتوقع أن تبلغ مستويات قياسية خلال الأيام القادمة.

وحذرت وزارة الصحة الإيطالية من أن الطقس شديد الحرارة الذي تشهده البلاد منذ بداية الأسبوع سيزيد تأثيره في نهايته.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم إصدار إنذار باللون الأحمر في 15 مدينة لليوم السبت، و16 ليوم الأحد، لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة.

ومن ضمن المدن التي شملها الإنذار الأحمر: بولونيا وفلورنسا وكاتانيا وكامبوباسو وباري وفروزينوني ولاتينا وبيروجيا وبسكارا وريتة وفيتربو وكالياري والعاصمة روما.

وشدد الوزارة على أن الحرارة الشديدة لا تشكل خطرا على المسنين والأطفال فحسب، بل على جميع السكان.

وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية، أول أمس الخميس، أنه من المتوقع أن تكون أوروبا تحت تأثير الحرارة الشديدة في الأيام المقبلة.

وتشير التقديرات إلى أن الحرارة ستبلغ 48 درجة في جزيرتي صقلية وسردينيا الإيطاليتين، بحسب الوكالة.

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