إيطاليا تصدر إنذارا أحمر بسبب موجة حرارة قوية

2023-07-15 / 12:57
0
هبة بريس - وكالات

أصدرت السلطات الإيطالية إنذارا باللون الأحمر ابتداء من اليوم السبت، لمواجهة درجات الحرارة التي من المتوقع أن تبلغ مستويات قياسية خلال الأيام القادمة.

وحذرت وزارة الصحة الإيطالية من أن الطقس شديد الحرارة الذي تشهده البلاد منذ بداية الأسبوع سيزيد تأثيره في نهايته.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم إصدار إنذار باللون الأحمر في 15 مدينة لليوم السبت، و16 ليوم الأحد، لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة.

ومن ضمن المدن التي شملها الإنذار الأحمر: بولونيا وفلورنسا وكاتانيا وكامبوباسو وباري وفروزينوني ولاتينا وبيروجيا وبسكارا وريتة وفيتربو وكالياري والعاصمة روما.

وشدد الوزارة على أن الحرارة الشديدة لا تشكل خطرا على المسنين والأطفال فحسب، بل على جميع السكان.

وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية، أول أمس الخميس، أنه من المتوقع أن تكون أوروبا تحت تأثير الحرارة الشديدة في الأيام المقبلة.

وتشير التقديرات إلى أن الحرارة ستبلغ 48 درجة في جزيرتي صقلية وسردينيا الإيطاليتين، بحسب الوكالة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نقل بنيامين نتنياهو بشكل عاجل إلى المستشفى

نقل بنيامين نتنياهو بشكل عاجل إلى المستشفى

2023-07-15 / 16:24
Photo of الجزائر ترخص لطائرة سعودية بالهبوط لإسعاف حاجّة مغربية

الجزائر ترخص لطائرة سعودية بالهبوط لإسعاف حاجّة مغربية

2023-07-15 / 15:28
Photo of روسيا.. إحباط محاولة اغت.يال رئيسة تحرير وكالة “سبوتنيك” و”روسيا اليوم”

روسيا.. إحباط محاولة اغت.يال رئيسة تحرير وكالة “سبوتنيك” و”روسيا…

2023-07-15 / 13:21
Photo of الداخلية الفرنسية تسجل حرقا متعمدا لـ255 سيارة في العيد الوطني

الداخلية الفرنسية تسجل حرقا متعمدا لـ255 سيارة في العيد…

2023-07-15 / 11:59
Photo of ضم ممثلين وكتاب وتقنيين.. إضراب في هوليوود للمطالبة برفع الأجور

ضم ممثلين وكتاب وتقنيين.. إضراب في هوليوود للمطالبة برفع…

2023-07-15 / 09:57
Photo of “ليبيا” تقاضي شقيق ملك بلجيكا بتهمة الاحتيال والابتزاز

“ليبيا” تقاضي شقيق ملك بلجيكا بتهمة الاحتيال والابتزاز

2023-07-14 / 19:57
Photo of إعدام معلمة وسط الصين بعد الواقعة المروعة في روضة الأطفال

إعدام معلمة وسط الصين بعد الواقعة المروعة في روضة…

2023-07-14 / 18:43
Photo of اسبانيا.. جرح 35 شخصاً خلال فعاليات إطلاق الثيران

اسبانيا.. جرح 35 شخصاً خلال فعاليات إطلاق الثيران

2023-07-14 / 17:38
Photo of وسط الصين.. إعد.ام معلمة عذبت أطفال داخل حضانة

وسط الصين.. إعد.ام معلمة عذبت أطفال داخل حضانة

2023-07-14 / 16:02
Photo of بعد القرآن الكريم.. السويد توافق على حرق نسخة من التوراة

بعد القرآن الكريم.. السويد توافق على حرق نسخة من…

2023-07-14 / 12:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق