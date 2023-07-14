ودائع الأسر المغربية لدى البنوك ترتفع إلى 837,8 مليار درهم

2023-07-14 / 18:19
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هبة بريس _ اقتصاد

أفاد بنك المغرب بأن الودائع لدى البنوك بلغت 1.118,3 مليار درهم عند متم ماي 2023، بارتفاع سنوي نسبته 5,3 في المائة.

وأوضح بنك المغرب، الذي نشر مؤخرا المعطيات المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” برسم شهر ماي، أن ودائع الأسر بلغت 837,8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5,9 في المائة، تعود 202,5 مليار درهم منها للمغاربة المقيمين بالخارج، بينما ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 7,6 في المائة لتصل إلى 183,9 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن معدلات الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا ارتفعت من شهر لآخر بما يعادل 22 نقطة أساس لتصل إلى 3,14 في المائة، مبرزا أن الودائع لأجل 6 أشهر سجلت ارتفاعا بما يعادل 6 نقاط أساس لتستقر عند 2,5 في المائة.

وفيما يخص حسابات الادخار، تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في نسبة 2,98 في المائة بالنسبة للنصف الثاني من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 147 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من السنة نفسها .

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