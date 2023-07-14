دراسة: الإجازة تساهم في تعزيز أداء العمل جزئيا

هبة بريس - وكالات

إذا كنت تريد أن تكون أكثر نجاحا في العمل.. فما عليك إلا الابتعاد عنه، وإذا كنت من الذين يخافون أخذ إجازتهم السنوية بالرغم من أنها مدفوعة فربما تغير رأيك. وإذا كنت تظن أن الإبداع يأتي من الاستمرار في العمل دون أن ترفه عن نفسك، فقد تكون مخطئا أيضا

دراسة أميركية حديثة نشرها مركز بيو للأبحاث، وضحت أن نصف المشاركين في الاستطلاع لم يأخذوا إجازاتهم السنوية رغم أنها مدفوعة.

وهذه النتيجة صدمت الخبراء الذين أكدوا أن الإجازة مفيدة للصحة الجسدية والعقلية، فهي تساعد في تقليل أمراض القلب والتوتر والاكتئاب والقلق.

الدراسة وجدت أن قضاء 10 ساعات في الشهر في إجازة كان مرتبطا بزيادة قدرة الموظف 8% في المتوسط في تقييمات الأداء السنوية.

وخلصت الدراسة إلى أن أكثر من خمسة آلاف شخص من الذين يستخدمون المزيد من أيام إجازتهم يتم ترقيتهم بما يقرب من ضعف معدل نظرائهم الذين يتركون عددًا كبيرًا من الأيام على الطاولة.

وأكد القائمون على الدراسة أن أخذ إجازة حتى ليوم واحد يساهم بشكل كبير في تحسين نتائج العمل المطلوبة.

كما توصل العلماء إلى أن الإجازة تساهم في تعزيز أداء العمل جزئيًا لأنها تعمل كوقود للعقل لتعزيز التفكير الإبداعي لدى الموظف.

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