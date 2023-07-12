“لارام” الأكثر ديناميكية بين الشركات الإفريقية في السنغال

2023-07-12 / 17:46
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هبة بريس

ذكر تقرير صادر عن الوكالة الوطنية للطيران المدني والأرصاد الجوية السنغالية (ANACIM) أن الخطوط الملكية المغربية هي شركة الطيران الإفريقية الأكثر نشاطا بعد شركة الخطوط السنغالية، من حيث الحركة الجوية في السنغال.

وأضاف التقرير الذي يرصد الحركة الجوية في السنغال للربع الأول من عام 2023، أن الخطوط الملكية المغربية لا تزال الشركة الإفريقية الأكثر نشاطًا ، بعد شركة طيران السنغال ، بحصة تبلغ حوالي 15 في المائة، سواء من حيث نقل الركاب أو الشحن الجوي.

وتؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات من دكار منذ عام 1958، عندما افتتحت خط الدار البيضاء-دكار، الذي يعد أحد الخطوط الجوية الدولية الأولى للشركة.

وبمرور الوقت ، وبفضل التعاون المثالي بين السلطات السنغالية والمغربية، أصبح الخط أحد أهم الخطوط التي تؤمنها الخطوط الملكية المغربية، حيث ينقل أكثر من 200 ألف مسافر سنويا.

ومن ناحية أخرى، احتلت مدينة الدار البيضاء المرتبة الثانية بعد باريس كمحطة رئيسية للمسافرين الوافدين على السنغال.

ويمثل الركاب الوافدون من باريس 16 في المائة ثم الدار البيضاء 10 في المائة وبروكسيل 6 في المائة.

وبخصوص الرحلات المغادرة للسنغال تشكل كل من باريس والدار البيضاء ومدريد أبرز الوجهات، بنحو 29 في المائة من حركة عبور المسافرين.

وشهدت حركة النقل الجوي بمطار بليز ديان الدولي بدكار نموا من 23 في المائة خلال الربع الأول من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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