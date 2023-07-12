زيلينسكي: نتائج قمة الناتو جيدة وليست مثالية

2023-07-12 / 15:18
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن نتائج قمة حلف شمال الأطلسي جيدة، وكانت ستصبح مثالية لو تلقت كييف دعوة للانضمام للحلف العسكري الغربي.

وأضاف زيلينسكي أن اعتراف الحلف بأن أوكرانيا لا تحتاج إلى اتباع خطة عمل بشأن العضوية أمر مهم، موضحا أن الدولة السوفيتية السابقة أحرزت تقدما ملحوظا في توافقها مع الحلف.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، خلال قمة الحلف في فيلنيوس إن “النتيجة المهمة هنا هي الاعتراف بأن أوكرانيا لا تحتاج لخطة عمل العضوية في مساعيها للانضمام (للحلف)”.

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