تارودانت : وفاة شخصين في حادثين للسير

2023-07-12 / 15:41
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي شخصين مصرعهما فيما أصيب أخر إصابة خطيرة إستدعت نقله للمستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية ، في حادثين للسير وقعتا مساء أمس الثلاثاء 11 يوليوز الجاري.

الحادث الاول وقع على مستوى الطريق الجهوية رقم 106 الرابطة بين تالوين وتافراوت والتي تسببت في وفاة شخص وإرسال مرافقه للمستشفى بين الحياة والموت.

وذكرت مصادر عاينت الحادث، بأن الشخصين كانا على متن دراجة نارية، قبل سقوطهما أرضا دون معرفة السبب هل مرتبط بالسرعة او عطب ميكانيكي.

الحادث المفجع الثاني، وقع على مستوى الجماعة الترابية سيدي بوموسى بأولاد التايمة اقليم تارودانت، بعد اصطدام سيارة خفيفة بدراجة نارية، خلفت قتيل واحد تم نقل جثته الى مستودع الأموات .

ولازالت الطريق تحصد المزيد من الارواح، بسبب عدم الانتباه واحترام قانون السير .

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