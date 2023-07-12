بايرن ميونخ يتحرك لضم حارس المنتخب المغربي ياسين بونو
هبة بريس - وكالات
ذكرت شبكة “ريليفو”، أن بايرن بايرن ميونخ عاد ليبدي اهتمامه بضم حارس مرمى إشبيلية والمنتخب المغربي، ياسين بونو، الذي لعب دور البطولة في فوز فريقه الأندلسي بلقب الدوري الأوروبي.
وأضافت الشبكة، أن تجدد رغبة بايرن في الحصول على خدمات بونو، يعود إلى اقترب رحيل حارس مرماه الدولي السويسري، يان سومير.
وانضم سومير في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى بايرن قادما من بوروسيا مونشنغلادباخ، لتعويض إصابة قائد الفريق مانويل نوير.
وأوضحت “ريليفو” أن سومير في طريقه للانتقال إلى إنتر ميلان، الذي يستعد لوداع حارسه الكاميروني أندريه أونانا الذي سينتقل إلى مانشستر يونايتد.
وكانت تقارير صحفية سابقة، أشارت إلى تواصل بايرن مع ممثلي بونو في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الحارس المغربي رفض أي خطوة محتملة.
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11 تعليقات
بالتوفيق والنجاح ومسيرة موفقة يارب..
بونو افضل حارس مرمى..
بالتوفيق والنجاح لياسين بونو..
موفق بإذن الله تعالى..
ياسين بونو قدم عدة عروض رائعة في مونديال قطر وقود إشبيلية الى الفوز بالدوري الاوروبي ..
بونو العملاق ..
يستحق بايرن ميونيخ..
يجب على بونو التفكير جيدا قبل التعاقد مع أي نادي ..
اللهم يسر له ..
نتمنى له التوفيق والنجاح في حياته المهنية..
لا أظن أنه اختيار جيد مادام المدرب العنصري توخل على رأس الإدارة التقنية للفريق.تذكروا تعامله مع زياش و مزراوي