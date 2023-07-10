نشرة إنذارية: موجة حر تصل إلى 48 درجة من الإثنين إلى الجمعة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 37و 48 درجة من اليوم الإثنين إلى غاية الجمعة المقبلة بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر ، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و48 درجة ، اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، بكل من أقاليم وعمالات وزان وكرسيف وتاوريرت ووجدة انجاد وتاونات ومولاي يعقوب وصفرو وفاس ومكناس وتازة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وبني ملال والفقيه بن صالح وخريبكة وسطات ومراكش وقلعة السراغنة والرحامنة وزاكورة وطاطا وتارودانت واسا الزاك.

كما يرتقب، وفق النشرة ذاتها، من مستوى يقظة برتقالي، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة ، اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، بكل من شفشاون والحاجب وبولمان وخينفرة واليوسفية وشيشاوة والصويرة وانزكان آيت ملول واكادير اداوتنان وطانطان وسيدي أفني وكلميم والسمارة وأوسرد.

ومن المتوقع أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و41 درجة، اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، بكل من عمالات وأقاليم الحسيمة والدريوش والناضور وبركان وإفران وأزيلال والحوز.

ومن المرتقب كذلك، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 ،من الأربعاء إلى الجمعة المقبلين، بكل من بني ملال والفقيه بنصالح ومراكش والرحامنة وقلعة السراغنة وشيشاوة واليوسفية وزاكورة وطاطا وتارودانت واسا الزاك والسمارة وبوجدور ووادي الذهب.

كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة، من الأربعاء إلى الجمعة المقبلين، بكل من وزان وكرسيف وتاوريرت ووجدة انجاد وتاونات ومولاي يعقوب وشفشاون وصفرو وفاس ومكناس وتازة والخميسات وخنيفرة وخريبكة وسطات والصويرة وانزكان -ايت ملول واكادير اداوتنان وطانطان وسيدي إفني وكلميم.

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