سوتشي.. السيول تجرف عشرات السيارات

هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة جرفت عشرات السيارات في مدينة سوتشي الساحلية جنوب غربي البلاد.

ووفقا لوزارة الطوارئ الروسية، لم تقع أي إصابات في صفوف المدنيين، إلا أن المياه غمرت منزلين في حيي كيباريسوفوي وشوسيني.

ولفتت الوزارة إلى أنه في الحالتين لم تظهر حاجة لإجلاء السكان في المرحلة الراهنة، لافتة إلى أن طواقمها تعمل على ضخ المياه خارج المنزلين.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن العاصفة الماطرة في سوتشي ستستمر حتى الـ10 من يولو الجاري، مع احتمال هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية، إضافة إلى زخات من البرد، الأمر الذي سيتسبب بارتفاع منسوب الأنهار، وتشكل الأعاصير فوق البحر في منطقة ماغري – فيسيلوي.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرها سكان المنطقة، تجمع عشرات السيارات في كومة واحدة جرفتها السيول.

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