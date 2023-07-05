فريق برلماني يمتنع عن تقديم مقترحات قوانين

هبة بريس _ الرباط

رفضت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تقديم عدد من مقترحات القوانين التي تقدمت بها، وذلك في الاجتماع الذي عقدته لجنة القطاعات الإنتاجية، صباح الثلاثاء 04 يوليوز 2023.

وحسب عضو المجموعة سلوى البردعي، التي حضرت الاجتماع المذكور، فإن المجموعة رفضت تقديم مقترحاتها، بسبب الغياب غير المبرر للحكومة عن الاجتماع.

وقالت البردعي إن الحكومة لا تعبر عن احترامها للبرلمان، بغيابها عن اجتماع تقديم مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق والمجموعة النيابية، متسائلة عن أي تفاعل للحكومة مع البرلمان في ظل هذا الغياب.

ويتعلق الأمر بمقترح قانون يتعلق بالمناطق الجبلية، ومقترح قانون يتعلق بتفويت القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة، ومقترح قانون يتعلق بتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية، سبق للمجموعة أن تقدمت بها خلال السنة التشريعية الاولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

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