صورة تعبيرية

مدرسة عمومية تتعرض للسرقة بوسط مدينة سطات

2023-07-05 / 15:31
0
محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن مجهولين اقتحموا مدرسة عمومية بالمدار الحضري لمدينة سطات، وعرضوا أحد أقسام التعليم الأولي بها للتخريب بعد أن قاموا بتكسير بابه الخشبي مما خلف حالة من الاستنفار والاستياء بين صفوف كافة المهتمين بالشأن التعليمي.

عبد الرحيم مشكور، رئيس جمعية آباء وأولياء مدرسة بئر انزران، وفي اتصال بهبة بريس، أكد واقعة السرقة التي همت مجموعة من حاجيات أطفال قسم التعليم الأولي من وسائل اللعب وبعض الادوات المدرسية، وإتلاف مواد النظافة وخسائر مادية أخرى، مشيرا أن المصالح الأمنية انتقلت إلى عين المكان لمعاينة الخسائر وفتح تحقيق في الموضوع.
وطالب المتحدث بضرورة تعيين حارس ليلي بالمؤسسة، لاسيما وأنها توجد في منطقة جغرافية بأطراف المدينة الشمالية وبالقرب من مساحات غابوية.

ويذكر، أن مدينة سطات، قد عرفت في وقت سابق عملية سطو استهدفت إحدى الصيدليات بحي مفتاح الخير نهارا بواسطة السلاح الأبيض، جعلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات حينها، تكثف من تحرياتها وحملاتها الماراطونية أسفرت عن من ايقاف المشتبه فيه وتقديمه على أنظار العدالة، مع حجز ملابس وسكين يعتقد أن الأخير قد استعملهما خلال عملية التهديد بالسرقة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تطوان: مستثمر مغربي يستغيث بعامل الإقليم ضد التقاعس في مشروع إستثماري

تطوان: مستثمر مغربي يستغيث بعامل الإقليم ضد التقاعس في…

2023-07-05 / 16:25
Photo of بإصرار… ارملة رجل أمن تتوسل الحموشي لانصاف إبنها

بإصرار… ارملة رجل أمن تتوسل الحموشي لانصاف إبنها

2023-07-05 / 15:03
Photo of تارودانت : وصول تعزيزات عسكرية لاحتواء حريق غابوي

تارودانت : وصول تعزيزات عسكرية لاحتواء حريق غابوي

2023-07-05 / 14:40
Photo of شواطئ المحمدية تستقبل المصطافين و الزوار ب”الأزبال” و الروائح النتنة

شواطئ المحمدية تستقبل المصطافين و الزوار ب”الأزبال” و الروائح…

2023-07-05 / 13:32
Photo of مديرية التعليم بالجديدة تكرم التلاميذ المتفوقين في الامتحانات الإشهادية

مديرية التعليم بالجديدة تكرم التلاميذ المتفوقين في الامتحانات الإشهادية

2023-07-05 / 12:44
Photo of السعيدية.. ظواهر مشينة تقلق راحة المصطافين وتشوه من جمالية المدينة

السعيدية.. ظواهر مشينة تقلق راحة المصطافين وتشوه من جمالية…

2023-07-05 / 11:55
Photo of وجدة : طبيب عظام بمستشفى الفرابي يشتم المرضى بكلمات نابية

وجدة : طبيب عظام بمستشفى الفرابي يشتم المرضى بكلمات…

2023-07-05 / 11:27
Photo of مع كل صيف.. هكذا يتحول واد أم الربيع بسطات إلى بالوعة للأرواح

مع كل صيف.. هكذا يتحول واد أم الربيع بسطات…

2023-07-05 / 11:09
Photo of تفاصيل رفض الترخيص للأساتذة بالمشاركة في مباريات التعليم العالي

تفاصيل رفض الترخيص للأساتذة بالمشاركة في مباريات التعليم العالي

2023-07-05 / 11:01
Photo of بـالرصاص.. أمن أكادير يوقف شخصا مبحوث عنه وطنيا

بـالرصاص.. أمن أكادير يوقف شخصا مبحوث عنه وطنيا

2023-07-05 / 10:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق