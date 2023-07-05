مدرسة عمومية تتعرض للسرقة بوسط مدينة سطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن مجهولين اقتحموا مدرسة عمومية بالمدار الحضري لمدينة سطات، وعرضوا أحد أقسام التعليم الأولي بها للتخريب بعد أن قاموا بتكسير بابه الخشبي مما خلف حالة من الاستنفار والاستياء بين صفوف كافة المهتمين بالشأن التعليمي.

عبد الرحيم مشكور، رئيس جمعية آباء وأولياء مدرسة بئر انزران، وفي اتصال بهبة بريس، أكد واقعة السرقة التي همت مجموعة من حاجيات أطفال قسم التعليم الأولي من وسائل اللعب وبعض الادوات المدرسية، وإتلاف مواد النظافة وخسائر مادية أخرى، مشيرا أن المصالح الأمنية انتقلت إلى عين المكان لمعاينة الخسائر وفتح تحقيق في الموضوع.

وطالب المتحدث بضرورة تعيين حارس ليلي بالمؤسسة، لاسيما وأنها توجد في منطقة جغرافية بأطراف المدينة الشمالية وبالقرب من مساحات غابوية.

ويذكر، أن مدينة سطات، قد عرفت في وقت سابق عملية سطو استهدفت إحدى الصيدليات بحي مفتاح الخير نهارا بواسطة السلاح الأبيض، جعلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات حينها، تكثف من تحرياتها وحملاتها الماراطونية أسفرت عن من ايقاف المشتبه فيه وتقديمه على أنظار العدالة، مع حجز ملابس وسكين يعتقد أن الأخير قد استعملهما خلال عملية التهديد بالسرقة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0