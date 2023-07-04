“موريتانيا” تعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة

عين الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء، حكومة جديدة برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، الذي جدد فيه الثقة بتكليفه بتشكيل هذه الحكومة بعد تقديمه الاثنين الماضي استقالة الحكومة السابقة.

ووفق بيان تلاه الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، مولاي ولد محمد لقظف خلال ندوة صحفية، فإن الحكومة الجديدة، التي قرر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إعادة تجديد الثقة في محمد ولد بلال مسعود، وزيرا أول، وكلفه بتشكيلها، تضطلع بمهمة صون وتدعيم ما تحقق إنجازه في مختلف المجالات، وتسريع وتيرة إكمال ما هو قيد التنفيذ من برامج وسياسات عمومية.

كما تضطلع، وفق البيان، بإيلاء أقصى الأهمية للقطاعات الخدمية والإنتاجية والبرامج الاجتماعية ذات الانعكاس المباشر على حياة المواطنين بتسريع الإصلاحات الضرورية للرفع من فعالية هذه القطاعات وتحسين جودة مختلف الخدمات وضمان شمولية النفاذ إليها.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السابقة كانت قد قدمت استقالتها الاثنين، وذلك بعد الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية التي أجريت يوم 13 ماي الماضي وبعد تشكيل البرلمان الجديد

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