بوريطة : المغرب يعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني

2023-07-04 / 18:17
0
هبة بريس _ وكالات

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب يعرب عن دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في هذه “المرحلة الحرجة والخطيرة”، ويطالب، مرة أخرى، المجتمع الدولي والقوى العظمى بالتدخل لإيقاف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني وعلى أراضيه.

وشدد بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، عقب اختتام الدورة السادسة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، على أن المملكة المغربية تندد وترفض، مرة أخرى، هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على جنين، وما خلفته من قتلى ودمار، معتبرا أن هذه الهجمات على الأراضي الفلسطينية لا تساهم في خلق جو يساعد على فتح الحوار وإحلال السلام بالمنطقة.

وأضاف أن المملكة تعتبر أن الوضع الحالي “خطير جدا”، ويهدد ما تبقى من أمل لإقامة السلام في منطقة الشرق الأوسط، ويذكي التطرف والعنف في المنطقة.

وأكد، في هذا السياق، أن القضية الفلسطينية تظل قضية محورية، وأنه لا سلام في الشرق الأوسط بدون حل عادل ونهائي لهذه القضية.

وسجل بوريطة أن هناك إجماعا دوليا على أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون في إطار حل الدولتين؛ دولة إسرائيل بجانب دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، شدد وزير الخارجية العماني على أنه “بدون إيجاد حل سلمي وعادل وشامل للقضية الفلسطينية لن تهنأ منطقة الشرق الأوسط بالاستقرار والتنمية الدائمين”.

كما نبه المجتمع الدولي والدول المؤثرة إلى أهمية احترام القوانين الدولية لإعطاء كل ذي حق حقه واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حسبما نصت عليه القوانين الدولية، وكذا قرارات مجلس الأمن الدولي، وجسدتها مبادرة السلام العربية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجامعة العربية تؤكد على دور لجنة القدس برئاسة الملك في حماية الأقصى

الجامعة العربية تؤكد على دور لجنة القدس برئاسة الملك…

2023-07-04 / 16:21
Photo of سلطنة عمان تعبر عن تأييدها للوحدة الترابية للمملكة

سلطنة عمان تعبر عن تأييدها للوحدة الترابية للمملكة

2023-07-04 / 15:43
Photo of سانشيز: العلاقات مع المغرب تكتسي أهمية جوهرية

سانشيز: العلاقات مع المغرب تكتسي أهمية جوهرية

2023-07-04 / 15:31
Photo of التصويت بالإجماع بإعفاء رشيد الفايق من عضوية مجلس جهة فاس مكناس

التصويت بالإجماع بإعفاء رشيد الفايق من عضوية مجلس جهة…

2023-07-04 / 15:00
Photo of الملك مبرقا بايدن: “مرتاحون للخطى الثابتة التي تسير عليها العلاقات بين بلدينا”

الملك مبرقا بايدن: “مرتاحون للخطى الثابتة التي تسير عليها…

2023-07-04 / 12:29
Photo of لفتيت للحموني: “مصالح قيادة تزارين تؤدي مهامها في ظروف عادية و جيدة”

لفتيت للحموني: “مصالح قيادة تزارين تؤدي مهامها في ظروف…

2023-07-04 / 12:16
Photo of المغرب-كازاخستان: توقيع اتفاقية توأمة بين الرباط و أستانا

المغرب-كازاخستان: توقيع اتفاقية توأمة بين الرباط و أستانا

2023-07-03 / 22:38
Photo of حزب الحركة الشعبية يدين حرق المصحف الشريف ويثمن موقف المغرب الرسمي

حزب الحركة الشعبية يدين حرق المصحف الشريف ويثمن موقف…

2023-07-03 / 17:49
Photo of المنصوري: “نعمل على إخراج المرسوم الخاص بتنزيل الدعم المباشر للسكن”

المنصوري: “نعمل على إخراج المرسوم الخاص بتنزيل الدعم المباشر…

2023-07-03 / 16:19
Photo of هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2023-07-03 / 13:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق