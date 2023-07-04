وزير النقل: حوالي 900 ألف مسافر تنقلوا عبر القطارات خلال فترة عيد الأضحى

2023-07-04 / 17:25
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هبة بريس

أفاد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن عدد المسافرين الذين تنقلوا بواسطة القطارات خلال فترة عيد الأضحى (مابين 26 يونيو و 2 يوليوز) بلغ حوالي 900 ألف، مؤكدا أن الحجز الإجباري للمقاعد ساعد على نقل المسافرين في ظروف جيدة.

وأوضح عبد الجليل، في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم تعزيز عرض النقل خلال فترة العيد بقطارات إضافية نحو جل الوجهات الأكثر طلبا، حيث تمت برمجة ما يناهز 240 قطار كمعدل يومي مقابل 226 قطار في الفترات العادية.

وأضاف أنه بهدف مواكبة الحركة الكثيفة للتنقل وتمكين الزبناء من السفر في أحسن الظروف خلال فترة عيد الضحى، يقوم المكتب الوطني للسكك الحديدية كل سنة بإعداد منظومة متكاملة لاستقبال مئات الآلاف من المسافرين في المحطات وعلى متن القطارات، مردفا أنه بمناسبة عيد الأضحى لهذه السنة، قام المكتب بتعبئة كل الموارد البشرية والمادية اللازمة لمواكبة متطلبات المسافرين ومساعدتهم طوال رحلاتهم، كما عمل على وضع نظام محكم بالمحطات لإرشاد المسافرين وتسهيل ولوجهم إلى المحطات، الأرصفة والقطارات.

وبالنسبة لأسعار التذاكر، أكد الوزير أن المكتب الوطني للسكك الحديدية “لم يقم برفع الأثمنة خلال فترة العيد”، مشيرا إلى أنه أصبحت للتعرفة عدة مستويات مرتبطة بعوامل متعددة من بينها تاريخ اقتناء التذكرة.

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