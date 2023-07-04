7 إصابات إثر عملية مزدوجة في تل أبيب ومق.تل منفذها

هبة بريس - وكالات

أصيب 7 إسرائيليين 3 منهم في حال خطرة، ظهر اليوم الثلاثاء، إثر عملية دهس وطعن، نفذها شاب فلسطيني، شمالي مدينة تل أبيب، قبل أن يقتل برصاص الشرطة.

وقال قائد شرطة تل أبيب للصحفيين، إن منفذ العملية قام بدهس عدد من المواطنين الإسرائيليين بسيارته، ثم ترجل منها وقام بطعن عدد آخر في الشارع العام.

وأضاف أنه تمت تصفية منفذ العملية على بعد أمتار من مكان الحادثة، كما أجرت الشرطة الإسرائيلية حملة تفتيش في محيطها بحثًا عن شركاء محتملين.

من جانبها، أفادت القناة 13 العبرية أن منفذ عملية تل أبيب هو عبد الوهاب الخلايلة، مشيرة إلى أنه استخدم هوية وتصريح طبي لشقيقه حسين خلايلة الذي اعتقد بداية أنه منفذ العملية، وهو من سكان الخليل جنوبي الضفة الغربية.

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