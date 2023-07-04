لفتيت للحموني: “مصالح قيادة تزارين تؤدي مهامها في ظروف عادية و جيدة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

رد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية على سؤال كتابي وجهه رشيد حموني النائب اليرلماني و رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حول مطلب تعزيز الموارد البشرية بقيادة تزارين بإقليم زاكورة.

و جاء في نص الجواب الذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه، أنه و في إطار الجهود التي تبدلها وزارة الداخلية لسد الخصاص المسجل في الموارد البشرية على مستوى الإقليم المذكور، قامت الوزارة بدعم مصالح العمالة بالموارد البشرية الإدارية والتقنية بعد مباريات التوظيف التي تجريها مديرية الموارد البشرية بالوزارة.

كما قامت وزارة لفتيت وفق ذات الجواب بتفعيل اللاتركيز الإداري كاختيار استراتيجي للتدبير، عبر تخصيص مناصب مالية برسم قانون المالية 2022 لفائدة إقليم زاكورة، من أجل تنظيم مباريات توظيف في تخصصات مختلفة، تبعا لدورية الوزارية عدد 1622 بتاريخ 04 مارس 2022.

هذا، و وعيا منها بأهمية العنصر البشري في تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، يضيف جواب وزارة الداخلية، فقد عملت المصالح الإقليمية على تدعيم الوحدات الإدارية بالإقليم بالموارد البشرية الإدارية والتقنية ومن بينها قيادة تزارين.

فبالإضافة إلى الموارد البشرية التي تتوفر عليها، تضيف الوزارة، قامت بتعزيزها خلال سنة 2022 بموظفين وأعوان جدد لسد الخصاص الذي تعرفه، و بهذا، فإن مصالح قيادة تزارين تؤدي مهامها في ظروف عادية، وتعمل على تقديم أجود الخدمات للمواطنين.

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