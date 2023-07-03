المغرب-كازاخستان: توقيع اتفاقية توأمة بين الرباط و أستانا

2023-07-03 / 22:38
0

عبد اللطيف الباز – هبة بريس
..
جرى، اليوم الاثنين، بالعاصمة كازاخستان أستانا، التوقيع على اتفاقية توأمة بين مدينتي الرباط و أستانا(كازاخستان)، بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والسياحية والطاقات المتجددة.

وتم توقيع هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار التعاون اللامركزي بين المغرب و كازاخستان، بالأحرف الأولى من طرف رئيسة المجلس الجماعي بالرباط أسماء غلالو، وعمدة العاصمة أستانا، ، خلال حفل نظم بالمناسبة، بحضور على الخصوص، سفير المملكة المغربية في كازاخستان ذ/ رشيد معنينو، ومنتخبين من المدينتين، ورؤساء عدد من المصالح بالعاصمة الإدارية.

ووفقا للجانبين، فإن هذه الاتفاقية تفتح آفاقا واعدة لتوطيد علاقات الشراكة والتعاون في مختلف القطاعات، من بينها السياحة والبيئة والثقافة والفنون والبحث الأكاديمي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تقاسم الخبرات وتعزيز التعاون.

وستمنح هذه الاتفاقية لعاصمة المملكة المغربية إشعاعا دوليا، وآفاقا للشراكة يمكن أن تساهم بشكل إيجابي في

وقام أعضاء الوفد المغربي، خلال إقامتهم بمدينة أستانا، بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع في كازاخستان، كما جرى بالمناسبة الاحتفال الذكرى الخامسة والعشرين للعاصمة أستانا وهي مرحلة بالغة الأهمية باستقلال وثقافة كازاخستان، وربما تكون هذه واحدة من أحدث العواصم في العالم،وأصبحت مركز ثقافي واقتصادي رائد ذي أهمية عالمية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حزب الحركة الشعبية يدين حرق المصحف الشريف ويثمن موقف المغرب الرسمي

حزب الحركة الشعبية يدين حرق المصحف الشريف ويثمن موقف…

2023-07-03 / 17:49
Photo of المنصوري: “نعمل على إخراج المرسوم الخاص بتنزيل الدعم المباشر للسكن”

المنصوري: “نعمل على إخراج المرسوم الخاص بتنزيل الدعم المباشر…

2023-07-03 / 16:19
Photo of هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2023-07-03 / 13:03
Photo of كوهين: إسرائيل ستقرر بشأن اعترافها بمغربية الصحراء في منتدى النقب

كوهين: إسرائيل ستقرر بشأن اعترافها بمغربية الصحراء في منتدى…

2023-07-03 / 12:06
Photo of إسحاق هرتسوغ يمنح “وسام الشرف الرئاسي” لأندري ازولاي

إسحاق هرتسوغ يمنح “وسام الشرف الرئاسي” لأندري ازولاي

2023-07-03 / 11:09
Photo of في ندوة بمدريد.. دعوة الى دعم “الحكم الذاتي” بالصحراء

في ندوة بمدريد.. دعوة الى دعم “الحكم الذاتي” بالصحراء

2023-06-30 / 11:44
Photo of بلاغ للقصر حول خطاب الملك بمناسبة ثورة الملك والشعب

بلاغ للقصر حول خطاب الملك بمناسبة ثورة الملك والشعب

2023-06-30 / 10:13
Photo of الخارجية الايرانية: نرحب بتطوير العلاقات مع المغرب

الخارجية الايرانية: نرحب بتطوير العلاقات مع المغرب

2023-06-29 / 17:43
Photo of إعادة انتخاب المغرب بالمجلس التنفيذي للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات

إعادة انتخاب المغرب بالمجلس التنفيذي للجنة الدولية الحكومية لعلوم…

2023-06-29 / 11:30
Photo of أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى ويتقبل التهاني

أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى ويتقبل التهاني

2023-06-29 / 11:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق