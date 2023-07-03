المغرب-كازاخستان: توقيع اتفاقية توأمة بين الرباط و أستانا

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

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جرى، اليوم الاثنين، بالعاصمة كازاخستان أستانا، التوقيع على اتفاقية توأمة بين مدينتي الرباط و أستانا(كازاخستان)، بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والسياحية والطاقات المتجددة.

وتم توقيع هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار التعاون اللامركزي بين المغرب و كازاخستان، بالأحرف الأولى من طرف رئيسة المجلس الجماعي بالرباط أسماء غلالو، وعمدة العاصمة أستانا، ، خلال حفل نظم بالمناسبة، بحضور على الخصوص، سفير المملكة المغربية في كازاخستان ذ/ رشيد معنينو، ومنتخبين من المدينتين، ورؤساء عدد من المصالح بالعاصمة الإدارية.

ووفقا للجانبين، فإن هذه الاتفاقية تفتح آفاقا واعدة لتوطيد علاقات الشراكة والتعاون في مختلف القطاعات، من بينها السياحة والبيئة والثقافة والفنون والبحث الأكاديمي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تقاسم الخبرات وتعزيز التعاون.

وستمنح هذه الاتفاقية لعاصمة المملكة المغربية إشعاعا دوليا، وآفاقا للشراكة يمكن أن تساهم بشكل إيجابي في

وقام أعضاء الوفد المغربي، خلال إقامتهم بمدينة أستانا، بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع في كازاخستان، كما جرى بالمناسبة الاحتفال الذكرى الخامسة والعشرين للعاصمة أستانا وهي مرحلة بالغة الأهمية باستقلال وثقافة كازاخستان، وربما تكون هذه واحدة من أحدث العواصم في العالم،وأصبحت مركز ثقافي واقتصادي رائد ذي أهمية عالمية.

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