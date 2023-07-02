آس الإسبانية: “النصر السعودي يفاوض إشبيلية للتوقيع مع ياسين بونو”

2023-07-02 / 13:16
0

هبة بريس ـ رياضة

أكدت صحيفة “آس الإسبانية” أن نادي النصر السعودي وضع نصب عينيه الحارس المغربي ياسين بونو لضمه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية.

و أضافت “آس” بأن إدارة النصر السعودي تواصلت مع نظيرتها في اشبيلية و قدمت عرضا رسميا للنادي الإسباني للحصول على خدمات الحارس المغربي المتألق.

و يسعى النصر الذي يضم في صفوفه كريستيانو رونالدو، للتوقيع لبونو لخلافة الكولومبي دافيد اوسبينا، غير أن رغبة بونو في مواصلة تألقة الأوروبي قد يضعف حظوظ الفريق السعودي في التوقيع له.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرجاء يعلن رسميا تعاقده مع نجم الفتح الرياضي

الرجاء يعلن رسميا تعاقده مع نجم الفتح الرياضي

2023-07-02 / 15:38
Photo of مانشستر يونايتد يسارع الزمن لحسم صفقة أمرابط

مانشستر يونايتد يسارع الزمن لحسم صفقة أمرابط

2023-07-02 / 14:09
Photo of فالنسيا الإسباني يقترب من شراء عقد النجم المغربي سليم أملاح

فالنسيا الإسباني يقترب من شراء عقد النجم المغربي سليم…

2023-07-02 / 11:56
Photo of بناءا على طلب حكومة تايلاتد.. رئيس اتحاد الكرة يستقيل بسبب “السمعة”

بناءا على طلب حكومة تايلاتد.. رئيس اتحاد الكرة يستقيل…

2023-07-02 / 11:13
Photo of الحارس المخضرم “بوفون” مطلوب في الدوري السعودي

الحارس المخضرم “بوفون” مطلوب في الدوري السعودي

2023-07-01 / 18:47
Photo of بعد تردد النصر.. مورينيو ينصح روما بالتعاقد مع حكيم زياش

بعد تردد النصر.. مورينيو ينصح روما بالتعاقد مع حكيم…

2023-07-01 / 17:14
Photo of لاعب ميلان السابق يوقع لاتحاد تواركة و يقول: “الله يبارك فعمر سيدي”

لاعب ميلان السابق يوقع لاتحاد تواركة و يقول: “الله…

2023-07-01 / 15:30
Photo of أولمبيك مارسيليا يعلن رسميا شراء عقد المغربي أمين حارث

أولمبيك مارسيليا يعلن رسميا شراء عقد المغربي أمين حارث

2023-07-01 / 14:00
Photo of لقجع و الركراكي و بونو و الفارق.. تتويج المتميزين في كرة القدم المغربية هذا العام

لقجع و الركراكي و بونو و الفارق.. تتويج المتميزين…

2023-07-01 / 12:33
Photo of الشرعي مدرب الأولمبي المغربي: “لا يهمنا الخصم المقبل بل الجاهزية”

الشرعي مدرب الأولمبي المغربي: “لا يهمنا الخصم المقبل بل…

2023-07-01 / 10:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق