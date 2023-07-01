بعد تردد النصر.. مورينيو ينصح روما بالتعاقد مع حكيم زياش

هبة بريس ـ رياضة

بعد تردد نادي النصر الرياضي السعودي في حسم صفقة النجم المغربي حكيم زياش، دخل نادي إس روما الإيطالي على الخط للظفر بلاعب تشيلسي.

و في هذا الصدد، أكدت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” أن حكيم أصبح محط اهتمام روما الإيطالي بتوصية من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

هذا و كان المذرب البرتغالي قد سبق و طالب بالتعاقد مع زياش في الميركاتو الشتوي لتعويض رحيل نيكولو زانيولو إلى غلطة سراي التركي غير أن النادي الإنجليزي رفض العرض آنذاك.

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