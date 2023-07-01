جماعة عين الشقف.. تعبئة شاملة للحفاظ على نظافة الدواوير يوم عيد الأضحى

2023-07-01 / 11:21
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ع محياوي _ هبة بريس

تجند قطاع النظافة بجماعة عين الشقف نفوذ عمالة إقليم مولاي يعقوب بكافة مكوناته، لمواكبة عيد الأضحى المبارك، والحفاظ على نظافة دواوير الجماعة خلال وبعد هذه المناسبة الدينية، التي تتضاعف خلالها الكميات المسجلة من النفايات والمخلفات.

هذا فقد قامت مصالح الجماعة، بتنظيم مجموعة من حملات النظافة، واتخذت عدد من الإجراءات كانت ناجحة بفضل رئيس جماعتها، لجعل 15 دوار و12 تعاونية و 2 أقطاب حضرية خالية من النفايات ومخلفات الأضاحي وجلودها.

وانطلقت العملية التي قادتها مصلحة النظافة التابعة لجماعة عين الشقف تحت إشراف رئيس الجماعة ” كمال لعفو ”  العين التي لا تنام، يوم عيد الأضحى، حيث تمت مواصلة الحملة إلى غاية مساء يوم العيد وبعدها.

وعملت جماعة عين الشقف، بتعبئة إمكانيات لوجيستية وبشرية مهمة لجمع النفايات، و قام عمال النظافة ، بجمع الأطنان من الأزبال خلال اليوم الأول من عيد الأضحى.

وأعيدت البسمة لدواوير المنطقة ، حيث بدت في ظرف وجيز كأنها لم تعش فوضى النفايات، وكأن حاويات الأزبال لم تستقبل شيئا، مع تنقية لمحيطها.

وتتزايد كميات الأزبال والنفايات التي تخلفها ساكنة دواوير المنطقة خلال أيام عيد الأضحى، بسبب الأضحية وكثرة المناسبات العائلية، الأمر الذي جعل جماعة عين الشقف وعمال النظافة يبذلون مجهوداتهم لمواجهة كل ما قد يلوث أزمة دواوير المنطقة  خلال العيد ، العملية إستحسنت لها ساكنة دواوير الجماعة المذكورة ونوهت بخدمات رئيس الجماعة.

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