بنك المغرب: ارتفاع القروض البنكية بنسبة 5.1 في المائة

هبة بريس _ اقتصاد

أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت، خلال ماي 2023، ارتفاعا بنسبة 5,1 في المائة، بعد تسجيل نمو بنسبة 5,3 في المائة قبل شهر.

وأوضح البنك، في تقريره الأخير حول الإحصائيات النقدية، أن وتيرة نمو القروض الممنوحة للقطاع غير المالي تعكس ارتفاع القروض المخصصة للأسر بنسبة 3,2 في المائة بعد 3,5 في المائة، وتلك الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية بنسبة 4,3 في المائة مقابل 3,9 في المائة.

وحسب الغرض الاقتصادي، يغطي تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تنامي تسهيلات الخزينة بنسبة 5,3 في المائة بعد تسجيل 7,3 في المائة، مما يعكس، على الخصوص، نمو القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة بنسبة 1 في المائة مقابل 1,7 في المائة.

ويتعلق الأمر كذلك بنمو بنسبة 1,8 في المائة بعد 2,1 في المائة في القروض العقارية، مما يغطي تراجعا في نمو الإنعاش العقاري بنسبة 7,4 في المائة بعد 4,2 في المائة، وشبه ركود نمو تلك المخصصة للسكن لتبلغ 2,5 في المائة.

ويعكس هذا التطور أيضا تنامي القروض الاستهلاكية بنسبة 2 في المائة بعد 2,6 في المائة، وارتفاع قروض التجهيز بنسبة 3,6 في المائة بعد 4,2 في المائة، مع ارتفاع نمو القروض الموجهة للمقاولات الخاصة بنسبة 2,9 في المائة بعد 3,9 في المائة، وتلك الموجهة للمقاولات العمومية غير المالية بنسبة 5,8 في المائة مقابل 6,5 في المائة خلال أبريل 2023.

وفيما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد شهدت وتيرة نموها تراجعا من 6,9 في المائة خلال أبريل إلى 6,3 في المائة خلال ماي 2023 لتستقر نسبة الديون المتعثرة عند 8,9 في المائة.

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