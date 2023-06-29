منظمة التعاون الإسلامي تدين إحراق نسخة من القرآن في السويد

2023-06-29 / 13:56
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هبة بريس - وكالات

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي إدانتها لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن في العاصمة السويدية ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى.

وأصدرت المنظمة بيانا حذرت فيه من خطورة هذه الأعمال، التي تتعارض مع الجهود العالمية لنشر التسامح والاعتدال، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، اليوم الخميس.

وقال البيان إنه يجب على الدول المعنية اتخاذ إجراءات تضمن عدم تكرار مثل تلك الأعمال البغيضة، التي قام بها بعض المتطرفين، مشددة على ضرورة الالتزام بالمواثيق الأممية التي تشجع على احترام حقوق الإنسان.

وتابعت: “يجب أن يتم احترام الحريات الأساسية دون تمييز بسبب الدين أو اللغة أو العرق أو الجنس”.

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