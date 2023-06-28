بنك المغرب: فتح 3.1 مليون حساب بنكي جديد سنة 2022

هبة بريس _ اقتصاد

أفاد بنك المغرب بأنه تم فتح ما مجموعه 3.1 مليون حساب بنكي جديد خلال سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 6 في المئة مقارنة بالسنة الفارطة.

وأوضح بنك المغرب في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم متم دجنبر 2022، أنه من بين الأشخاص الذين فتحوا حسابا بنكيا للمرة الأولى في سنة 2022 يوجد 645.412 شخصا ذاتيا، مقابل 578.617 قبل سنة.

وأورد بنك المغرب أن النساء يمثلن 43 في المئة من بين الوافدين الجدد على الحسابات البنكية، و30 في المئة من الأشخاص البالغين بين 20 و25 سنة و14 في المئة ما بين 18 سنة وأقل من 20 سنة، و91 في المئة من المغاربة المقيمين بالمغرب، و5 في المئة من المغاربة المقيمين بالخارج.

وعند متم دجنير 2022، سجل مركز الحسابات البنكية حوالي 34 مليون حسابا مفتوحا، بارتفاع نسبته 8,4 في المئة مقارنة بسنة 2021 مع 63 في المئة من حسابات الشيك (21,3 مليون) و31 في المئة من الحسابات على الدفتر (10,4 مليون). كما تمثل الحسابات المقومة بالعملات الأجنبية 0,3 في المئة (112.684)، يمثل الأورو 80 في المئة منها.

وبلغ عدد الأشخاص المتوفرين على حساب بنكي واحد على الأقل 17,3 مليون شخص من بينهم 4 في المئة أشخاص معنويون (767.560). وبالنسبة للأشخاص الذاتيين المتوفرين على حساب بنكي مفتوح، بلغ عددهم 16,5 مليون بنسبة 38 في المئة من النساء و62 في المئة من الرجال.

وتأتي الفئة العمرية للأشخاص الذين تساوي أعمارهم أو تزيد عن 60 عاما في المرتبة الأولى، بحيث يمتلك 3.7 مليون شخص حسابا بنكيا، تليها الفئة العمرية ما بين 35 و40 عاما، ثم الفئة العمرية بين 40 و 45 عاما بـ1.8 مليون شخص. ويمثل الأشخاص الذاتيون المتوفرون على حساب واحد مفتوح 49 في المئة مقابل 28 في المائة لمن يمتلكون حسابين و 12 في المئة لثلاثة حسابات.

وبلغ معدل الامتلاك، الذي يتم تحديده بعدد الأشخاص المقيمين المتوفرين على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بالساكنة الراشدة المقيمة، 53 في المئة عند متم 2022، أي بنفس المعدل في سنة 2021 تقريبا.

وارتفع عدد الأشخاص الذاتيين المتوفرين على حساب بنكي نشط واحد على الأقل بنسبة 2 في المئة إلى 14,5 مليون شخص بعد 14,2 مليون المسجلة في متم دجنبر 2021. في حين زادت الساكنة البالغة سن الرشد بنسبة 1,4 في المئة إلى 27,4 مليون شخص في سنة 2022.

وتراجع معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي من 66 إلى 65 في المئة بالنسبة للرجال، مقابل ارتفاع من 40 إلى 41 في المئة بالنسبة للنساء. كما سجلت الفئة العمرية البالغة 60 سنة فما فوق أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية بأزيد من 81,2 في المئة بالنسبة للرجال و52,9 في المئة بالنسبة للنساء.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0