عقوبات أمريكية على 4 شركات على صلة بمجموعة “فاغنر

2023-06-27 / 22:32
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هبة بريس _وكالات

أعلنت الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 4 شركات وفرد قالت إنهم على صلة بمجموعة فاغنر الأمنية الروسية الخاصة.

وقالت الوزارة، في بيان، نشر على موقعها الإلكتروني، إن الشركات المعاقبة متورطة بتجارة الذهب غير المشروعة لتمويل مجموعة فاغنر لدعم وتوسيع قواتها المسلحة، بما في ذلك في أوكرانيا وإفريقيا.

وأضاف أن الشخصية المدرجة بالعقوبات تلعب دورا محوريا في أنشطة وحدات مجموعة فاغنر في مالي.

وجاء في بيان الخزانة الأمريكية، أن مجموعة فاغنر تستغل حالات انعدام الأمن حول العالم، وتقوم بارتكاب جرائم وحشية وأعمال إجرامية تهدد السلامة والازدهار والحكم الرشيد وحقوق الإنسان للدول، فضلا عن استغلال مواردها”.

وذكر البيان أن الشركات المستهدفة متواجدة في جمهورية جنوب إفريقيا وروسيا.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعتزم اتخاذ إجراءات هذا الأسبوع ضد مجموعة فاغنر بسبب أنشطتها في إفريقيا.

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