French born Algerian national Rachid Nekkaz, takes part in a protest on March 4, 2015 at Somoud Square in the Sahara desert village of In-Salah, south Algeria, against the exploration of shale gas. Anti-shale gas demonstrations have increased in the cities of the Algerian Sahara since late December, when Algerian oil company Sonatrach announced it had successfully completed its first pilot drilling in the In-Salah region. Sonatrach announced in early February that its exploratory drilling for shale gas using hydraulic fracturing would continue despite mounting hostility among people living nearby. AFP PHOTO / FAROUK BATICHE / AFP PHOTO / FAROUK BATICHE

قضية التهريب”.. محكمة جزائرية تبرئ الناشط رشيد نكاز

2023-06-27 / 21:50
0
هبة بريس _ وكالات

أعلن الناشط الجزائري، رشيد نكاز، أن محكمة تيزي وزو، شرقي العاصمة الجزائرية، برأته في قضية “تهريب أجهزة اتصال لاسلكية”.

وقررت المحكمة الجزائرية إسقاط التهم عن السياسي الجزائري المعتزل وإعلان براءته، بعد ثماني سنوات على اتهامه من جانب الجمارك الجزائرية بـ “التهريب”.

وشكر المعارض الجزائري، في منشور على صفحته الرسمية بفيسبوك، محامييه، كاشفا أنه “أجاب في آخر جلسة على أسئلة القاضي على الرغم من الأمراض العديدة التي يعاني منها”.

وأبدى نكاز أمله في أن “يستفيد المعتقلون الآخرون والمتهمون الأبرياء من نفس الحكمة والتسامح في محاكم بلدنا الغالي”.

وأعلن المعارض الجزائري، الذي أفرج عنه، في يناير الماضي، في قضية أخرى تتعلق بـ”التحريض على العنف عبر شبكات التواصل الاجتماعي” بعفو رئاسي، أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر برفع حظر السفر عنه إلى الولايات المتحدة حيث تقيم عائلته، لتلقي العلاج.

وكتب نكاز آنذاك: “بعد 1200 يوم من السجن والإقامة الجبرية والمنع من مغادرة البلاد، أمر أخيرا الرئيس عبد المجيد تبون رفع قرار المنع من مغادرة التراب الوطني المفروض على رشيد نكاز منذ 2019”.

وشكر نكاز الرئيس تبون على الاستجابة لرسالة كان بعث بها “يطلب منه التدخل شخصيا حتى يتمكن من مغادرة البلاد بشكل قانوني والخضوع لعملية جراحية في أسرع وقت ممكن”.

وأوضح المعارض الجزائري في هذه الرسالة أنه مصاب بمرض خطير في العينين وبسرطان البروستات.

ونظرا لمنعه من مغادرة البلاد، كتب أنه لا يزال “رهن إقامة الشرطة” في الشلف شمال غربي الجزائر و”منع من مغادرة البلاد” منذ إطلاق سراحه من السجن، على حد قوله.

وأطلق سراح نكاز في 18 يناير لـ “أسباب إنسانية” بعدما حكم عليه بالسجن خمس سنوات في يوليو 2022 لدعوته إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية عام 2019.

وجاء إطلاق سراحه بعد أسبوعين على إعلانه التخلي عن الحياة السياسية، في رسالة أعدها من زنزانته وسلمها لأقاربه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عقوبات أمريكية على 4 شركات على صلة بمجموعة “فاغنر

عقوبات أمريكية على 4 شركات على صلة بمجموعة “فاغنر

2023-06-27 / 22:32
Photo of واشنطن تعتزم اتخاذ إجراءات ضد “فاغنر” هذا الأسبوع

واشنطن تعتزم اتخاذ إجراءات ضد “فاغنر” هذا الأسبوع

2023-06-27 / 21:01
Photo of بيان لمجلس الأمن بشأن أحداث العنف في الضفة الغربية

بيان لمجلس الأمن بشأن أحداث العنف في الضفة الغربية

2023-06-27 / 19:46
Photo of بوتين: قدمنا لفاغنر مليار دولار خلال عام واحد

بوتين: قدمنا لفاغنر مليار دولار خلال عام واحد

2023-06-27 / 15:41
Photo of فرنسا.. إيقاف شخصين ومصادرة 40 خروفا مخبأة لعيد الأضحى

فرنسا.. إيقاف شخصين ومصادرة 40 خروفا مخبأة لعيد الأضحى

2023-06-27 / 12:05
Photo of البيت الأبيض: واشنطن ناقشت مع روسيا مسألة الأمن أثناء تمرّد فاغنر

البيت الأبيض: واشنطن ناقشت مع روسيا مسألة الأمن أثناء…

2023-06-26 / 22:25
Photo of بوتين : أي محاولة ابتزاز أو إثارة اضطرابات “محكوم عليها بالفشل”

بوتين : أي محاولة ابتزاز أو إثارة اضطرابات “محكوم…

2023-06-26 / 21:33

إيطاليا.. مخاوف بشأن قانون إغلاق أماكن صلاة للمسلمين

2023-06-26 / 21:23
Photo of “فرنسا” تدين عنف المستوطنين بعد هجمات على قرى فلسطينية

“فرنسا” تدين عنف المستوطنين بعد هجمات على قرى فلسطينية

2023-06-26 / 19:39
Photo of بايدن ينفي تورط واشنطن في تمرد “فاغنر”

بايدن ينفي تورط واشنطن في تمرد “فاغنر”

2023-06-26 / 18:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق