تراجُع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بأزيد من 27%

2023-06-27 / 18:05
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هبة بريس _ اقتصاد

أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 6,65 مليار درهم عند متم ماي 2023، أي بتراجع نسبته 27,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة.

وأوضح المكتب في وثيقة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر ماي، أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت تراجعا بنسبة 11,9 في المائة لتصل إلى 12,22 مليار درهم، في حين سجلت النفقات ارتفاعا بنسبة 18,9 في المائة.

ومن جهتها، بلغت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، برسم الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 10,94 مليار درهم، مقابل 7,11 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.

وموازاة مع ذلك، همت تحويلات هذه الاستثمارات مبلغ 6,11 مليار درهم، لتسجل ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وباستثناء أدوات الدين بين الشركات والفوائد المعاد استثمارها، فقد شهد صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج انخفاضا بنسبة 10,9 في المائة عند متم ماي 2023

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