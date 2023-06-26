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الصورة من الارشيف

الناظور.. سائق “تريبورتور” يفر بخروفين اقتناهما مواطن من السوق الأسبوعي

2023-06-26 / 15:20
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هبة بريس - وجدة

تقدم مواطن بشكاية لدى مركز الدرك الملكي بسلوان التابعة ترابيا لإقليم الناظور، يطالب فيها بالبحث عن سائق دراجة ثلاثية العجلات”تريبوترور” فر هاربا بخروفين اشتراهما من السوق الأسبوعي.

وأكد مصدر مطلع، أنه بعد اقتنائه للأضحيتين توجه بهما إلى سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات من أجل نقلهما إلى منزله، وأخبره بأن ينتظره بعض الوقت لاقتناء حاجيات أخرى لكي يتفق معه الوجهة التي سيقصدها، لكنه بعد عودته اكتشف أنه تعرض لعملية سرقة فر بهما نحو وجهة مجهولة.

وهذا، فتحت عناصر الدرك الملكي بسلوان، تحقيقا من أجل تحديد هوية السائق وتقديمه إلى العدالة.

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