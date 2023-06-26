نشرة إنذارية: موجة حرارة تصل الى 47 درجة الإثنين والثلاثاء

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في نشرة إنذارية لها، اليوم الاثنين، أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و47 درجة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر، أنه يرتقب تسجيل تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء بكل من أقاليم العرائش، و وزان، والقنيطرة، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، والخميسات، وسلا، والصخيرات-تمارة، وبن سليمان، وبرشيد، وسطات، وسيدي بنور، والفقيه بن صالح، وقلعة السراغنة، والرحامنة، ومراكش، وتارودانت، وكلميم، وطانطان وطاطا.

كما يرتقب من مستوى يقظة برتقالي، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء بكل من أقاليم طنجة-أصيلة، وتاونات، ومولاي يعقوب، وفاس، ومكناس، وخريبكة، والنواصر، ومديونة، وآسفي، واليوسفية، وشيشاوة، وبني ملال، والصويرة، وأكادير إيدا أو تنان، وإنزكان-آيت ملول، وشتوكة-آيت باها، وتزنيت، وسيدي إفني، وأسا زاك وأوسرد.

ومن المتوقع أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من تازة، وكرسيف، وصفرو، والحاجب، وخنيفرة، وفكيك، والرشيدية، وزاكورة، والسمارة، ووادي الذهب.

ومن المرتقب كذلك، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 39 بكل من الرباط، والدار البيضاء، والمحمدية، والجديدة، وجرادة، و وجدة أنجاد، وتاوريرت، وبولمان وورزازات.

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