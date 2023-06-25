بلينكن : الأزمة بروسيا تكشف تفكك سلطة بوتين

2023-06-25 / 18:57
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هبة بريس - وكالات

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد أن تمرّد قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الذي تمّ إحباطه، يكشف وجود “تصدّعات حقيقية” على مستوى سلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكّد بلينكن في تصريحات لشبكة “سي بي أس” الأميركية أنّ تمرّد قائد فاغنر “شكّل تحدّياً مباشراً لسلطة بوتين”.

وأضاف “هذا الأمر يثير تساؤلات كبرى، ويُظهر وجود تصدّعات حقيقية”.

وأجرت الولايات المتحدة في الساعات الأربع والعشرين الاخيرة مشاورات مكثّفة مع حلفائها الأوروبيين بشأن الأزمة في روسيا، وكانت قد امتنعت إلى حينه عن الإدلاء بتعليقات مباشرة على تلك التطورات.

وبحث بلينكن السبت في الأوضاع الدائرة في روسيا مع نظرائه في دول مجموعة السبع ومع نظيريه البولندي والتركي.

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