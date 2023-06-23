ارتفاع ملموس في درجات الحرارة قد يتجاوز المعدل الشهري

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، بأن درجات الحرارة ستعرف ارتفاعا ملموسا قد يتجاوز المعدل الشهري بـ5 إلى 8 درجات، نتيجة لصعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى.

وأوضحت المديرية ،في بلاغ لها، أن هذه الموجة الحرارية، التي ستبدأ اليوم الجمعة وستستمر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، ستهم معظم أنحاء المملكة، خاصة مناطق السايس، اللوكوس، الغرب، الريف، هضاب الفوسفاط ووالماس، سهول تادلة، الحوز، الرحامنة، تانسيفت، بالإضافة إلى المناطق الجنوبية الشرقية، سوس، والمناطق الجنوبية.

وستمتد هذه الموجة الحرارية ابتداء من نهاية الأسبوع إلى السهول والسواحل الأطلسية الشمالية والوسطى.

وبحسب المديرية، ستكون درجات الحرارة العليا في حدود 40 و45 درجة في السهول الداخلية والجنوب والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 37 و 42 درجة في اللوكوس والغرب والشاوية وعبدة والشياضمة والسواحل الأطلسية الوسطى، في حين ستتراوح ما بين 34 و 37 درجة في السواحل الأطلسية الشمالية.

كما أشارت إلى أنه من المرتقب أن تتجاوز درجات الحرارة هذه الأرقام، خصوصا في منطقة سوس والسهول الداخلية.

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