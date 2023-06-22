الأمير مولاي الحسن يترأس حفل تخرج الفوج الـ23 للسلك العالي للدفاع والفوج الـ57 لسلك الأركان

هبة بريس

ذكر بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، أنه وبتعليمات سامية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الخميس 22 يونيو 2023، بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الـ23 للسلك العالي للدفاع والفوج الـ57 لسلك الأركان.

ولدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، تقدم للسلام على ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الفريق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، واللواء مدير الكلية لملكية للدراسات العسكرية العليا، والعميد قائد الحامية العسكرية للقنيطرة، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية.

كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي، وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، ووالي جهة الرباط -سلا -القنيطرة، وعامل إقليم القنيطرة، وقيدوم الملحقين العسكريين لدى السفارات الأجنبية المعتمدة بالمملكة، والأساتذة الجامعيون بسلك التدريس بالكلية.

وبهذه المناسبة، قدم اللواء مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، أمام ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الحصيلة السنوية لأنشطة الكلية الملكية، وسلم لسموه أفضل الأبحاث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع ودرع الكلية، قبل أن يعلن عن النتائج المحصل عليها من قبل الضباط المتدربين.

إثر ذلك، أشرف ولي العهد الأمير مولاي الحسن، على تسليم شهادات التعليم العسكري العالي بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وشهادات سلك الأركان، على التوالي، لكل من الضباط المتدربين بالسلك العالي للدفاع وبسلك الأركان.

بعد ذلك، أخذت لولي العهد الأمير مولاي الحسن، صورة تذكارية مع الفوجين المتخرجين.

ويضم الفوج الـ23 للسلك العالي للدفاع والفوج الـ57 لسلك الأركان 285 خريجا، منهم 56ضابطا ينحدرون من 24 بلدا شقيقا وصديقا للمملكة، وهي المملكة العربية السعودية، والمملكة الإسبانية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وجمهوريات أنغولا، وبنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وإفريقيا الوسطى، والكونغو، وكوت ديفوار، وجيبوتي، ومصر، وإثيوبيا، والغابون، وغينيا كوناكري، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسينغال، وتنزانيا، والطوغو ، وتشاد.

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