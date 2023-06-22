الحموشي يتباحث مع مسؤولين برتغاليين تعزيز التعاون الأمني
قام المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، بزيارة عمل إلى البرتغال يومي الأربعاء والخميس على رأس وفد أمني هام، أجرى خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين البرتغاليين همت سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات الأمنية، وخصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن حموشي عقد في هذا الإطار مجموعة من اللقاءات مع السفيرة ميرا ݣراصا ݣوميز، الأمينة العامة لنظام المعلومات بالجمهورية البرتغالية (SIRP)، والمدير العام لجهاز المخابرات الوطنية (SIS)، أديليو نييڤا دا كروز، وكذا المدير العام لجهاز الاستخبارات الاستراتجية للدفاع (SIED)، كارلوس لوبيز بيريس.
وأضاف المصدر نفسه أن المباحثات بين الجانبين تمحورت حول تقييم الوضع الأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذا مختلف التهديدات الأمنية والمخاطر التي تحدق بضفتي البحر الأبيض المتوسط الناجمة عن تصاعد النشاط الإرهابي، وكذا سبل تعميق التعاون الأمني بين البلدين.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الزيارة تأتي لتأكيد الرغبة المشتركة للطرفين في تدعيم التعاون الأمني وتوطيد التنسيق الاستخباراتي في مجال مكافحة التهديدات التي تحدق بأمن البلدين.
16 تعليقات
تمنياتنا النجاح والتقدم للامام لي السيد الحموشي علا مجهوداته التي يبدلها لي هدا الوطن الحبيب
السيد الحموشي رجل أمن بامتياز وذالك لمجهوداته الجبارة والتضحيات المبذولة لمواصلة النهوض بمغرب أفضل بكثير من السابق بسيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه.
المغرب اليوم ليس مغرب الأمس وذالك راجع إلى المجهودات الجبارة بقوة من طرف الأمن الوطني وعلى رأسها السيد الحموشي رجل عظيم بمعنى الكلمة .فنتمنى له المزيد والمزيد من العطاء.
نتمنا المزيد من التقدم والازدهار والتبادل الاراء في حماية هدا الوطن ونصر الله ملكنا الحبيب وايده
اللهم وفق كل من يحب الخير لهدا البلد وابعد عنه شر اعدائه كل البعد
تحية وتقدير واجلال وافتخار للأمن الوطني المغربي بجميع معايره ورتبهم وعلى رأسهم السيد الحموشي العيون التي لا تنام وتسهر على حماية الوطن من الإرهاب فحفظهم الله من كل سوء ومكروه يصيبهم.
الله المعين علا ان يحفض وطننا الحبيب ويحفضه ملكا وشعبا واللهم حبب خلقك فيه والشكر لي السيد الحموشي علا كل مايبدله من جهد وتقدم في استقراره ومحافضته علا العيش فيه بدون ارهاب
هذه الزيارة التي يقوم بها السيد الحموشي الى البرتغال ستعطي قفزة نوعية جيدة ومصدافية وروح معنوية شاملة الأمانة العامة للأمن الوطني المغربي .
نتمنا ان نسمع ونقرا اخبار تشرفنا وتشرف هدا الوطن علا جميع من له منصب في هدا البلد مثل هدا الانسان الخلوق الوطني المجاهد لي وطنه المغرب 🇲🇦 السيد المحترم الحموشي علا مايبدله من جهد لي وطنه اعانه الله بعونه
نطالب من السيد الحموشي بتكثير المراقبة المستمرة بالكاميرات من أجل سلامة وحماية المواطنين من هؤلاء الإرهابيين الذين يقومون بعمليات التخريب ودمار لأننا للأسف الشديد نعيش في زمن لا يخاف الله .
الزيارة التي يقوم بها السيد الحموشي الى البرتغال فهي محطة استراتيجية تستهدف أمن بامتياز بين المغرب والبرتغال في خطط طاكتيكية للمحافظة على سلامة وحماية البلدين من الإرهاب.
نحمد الله ونشكره على ان لنا رجل عضيم في ادارة الامن الوطني العام لمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي حفضه الله واعانه علا استقرار هدا البلد
قبل كل شيء نحن شعب مغربي متضامن ومناظل نفتخر بالسيد الحموشي رجل أمن بكل المقاييس العالمية والعربية والمغربية بصفة خاصة.
يجب عليك ياسيد الحموشي بتحسين أوضاع رجال الأمن الوطني وذلك راجع إلى مجهوداتهم المبذولة والسهر على هذا البلد لحمايتهم من هؤلاء الإرهابيين.
أظن أن السيد الحموشي يعرف ما يقوم به ولدينا كل الثقة بهذا السيد النزيه بمصداقيته وشفافية وروح وطنية معنوية عالية الجودة وديبلوماسية فعالة ومنصفة وتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين المغرب والبرتغال ونتمنى المزيد والمزيد من العطاء والمجهودات للوصول إلى أهداف إيجابية.
هذه الزيارة ستعطي نوعية دينامية إيجابية ومقبولة لدى الطرفين بالتعاون مع البرتغال وستكون قفزة كبيرة من أجل الأمن والأمان والاستقرار.