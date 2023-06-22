لبؤات الأطلس يشرعن في الاستعداد للمونديال بتجمع تدريبي في النمسا

هبة بريس ـ رياضة

انطلق المعسكر الإعدادي للمنتخب المغربي النسوي بدولة النمسا و ذلك في إطار استعداد لبؤات الأطلس لبطولة العالم التي تفصلنا عنها تقريبا شهر من الزمان.

و أجرت لاعبات المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، أولى حصصهن التدريبية بالمعسكر الإعدادي بالنمسا و ذلك استعدادا للمشاركة في مونديال أستراليا ونيوزيلندا.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن لبؤات الأطلس يتواحدن في مجموعة صعبة بالمونديال الذي ستحتضنه مناصفة كل من أستراليا و نيوزيلندا، حيث سيواجهن في دور المجموعات كل من منتخبات ألمانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية.

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