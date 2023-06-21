CGEM : قرار محكمة “تاراسكون” يكرس خلق القيمة المضافة في الصحراء

هبة بريس _ الرباط

أكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن قرار محكمة تاراسكون بإدانة النقابة الفلاحية “Confédération Paysanne”، وهي منظمة نقابية فرنسية استخدمت للتشويش القضائي على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يكرس تنمية التجارة وخلق مناصب الشغل والقيمة المضافة في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأعرب الاتحاد العام لمقاولات المغرب في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن “ارتياحه لقرار محكمة تاراسكون الذي رفضت فيه رفضا نهائيا الدعوى القضائية التي رفعتها النقابة الفلاحية ضد شركة (إديل)”.

واعتبر الاتحاد أن “هذه الإدانة التي منيت بها النقابة الفرنسية، تعد نكسة جديدة للجمهورية الوهمية، وتكرس تنمية التجارة وخلق مناصب الشغل والقيمة المضافة في أقاليمنا الجنوبية”.

وأضاف المصدر ذاته أن قرار محكمة تاراسكون يؤكد مجددا الطابع الشرعي لعمل المملكة في أقاليمها الجنوبية وتطابق تثمين الموارد الطبيعية مع القانون الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن محمكة تاراسكون أصدرت، أمس الثلاثاء، حكما يدين المنظمة النقابية الفرنسية التي استخدمت من أجل التشويش القضائي على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو ما يشكل صفعة جديدة لـ”البوليسارو” وأتباعه في فرنسا.

وكانت هذه المنظمة النقابية الفرنسية، التي يستخدمها “البوليساريو” وأتباعه بفرنسا، تعمل على التشويش القضائي على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

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