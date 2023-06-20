بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,5 في المائة
بنك المغرب

بنك المغرب يقرر إبقاء سعر الفائدة الرئيسي مستقرا في 3%

2023-06-20 / 16:40
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هبة بريس

قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء بالرباط، إبقاء سعر الفائدة الرئيسي مستقرا في 3 في المائة، بعد ثلاث ارتفاعات متتالية بما مجموعه 150 نقطة أساس.

وأوضح بنك المغرب في بلاغ على إثر الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه لسنة 2023، أنه أخذا بالاعتبار آجال انتقال قراراته إلى الاقتصاد الحقيقي، قرر المجلس بعد ثلاث ارتفاعات متتالية بما مجموعه 150 نقطة أساس، إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتا بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي مستقرا في 3 في المائة.

وأضاف البلاغ أن قرارات المجلس في اجتماعاته المقبلة ستأخذ بالاعتبار على وجه الخصوص، التقييم المعمق والمحين للتأثيرات التراكمية للارتفاعات التي عرفها سعر الفائدة الرئيسي وتأثير التدابير المختلفة التي اتخذتها الحكومة لدعم بعض الأنشطة الاقتصادية والقدرة الشرائية للأسر.

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