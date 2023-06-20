مباريات الجولة 29 من البطولة.. هل يحسم مصير اللقب و النازلين هذا اليوم؟

هبة بريس ـ رياضة

تنطلق مساء اليوم و بالضبط بداية من الساعة الثامنة ليلا مباريات الجولة التاسعة و العشرين من الدوري الاحترافي المغربي الأول لكرة القدم بمقابلات حارقة أبرزها الكلاسيكو الذي قد يحسم هوية الفائز بدرع البطولة.

و سيكون أبرز لقاء في هاته الدورة بلا منازع هو القمة التي ستجمع بين الجيش الملكي متصدر البطولة و الرجاء الرياضي، حيث أن فوز العساكر بالنقاط الثلاث يعني رسميا تتويجهم باللقب قبل جولة من نهاية البطولة الوطنية.

المطارد الوداد سيكون في مهمة صعبة كذلك أمام الشباب السالمي الذي ضمن بقاءه بالقسم الاحترافي، و قد يكون خصما شرسا لوداد الأمة بسبب التحفيزات المالية التي باتت تعتمدها فرق البطولة لكل الفرق التي تواجه خصومها المباشرة سواءا في مقدمة أو أسفل الترتيب.

أما لقاءات أسفل الترتيب، فسيكون أبرزها ذاك الذي سيجمع بين الدفاع الحسني الجديدي و نهضة بركان، و كذلك شباب المحمدية و اتحاد طنجة، فضلا على لقاء أولمبيك أسفي و أولمبيك خريبكة.

في باقي اللقاءات، سيواجه المغرب التطواني ضيفه الفتح الرياضي و كذلك اتحاد تواركة سيواجه مولودية وجدة، علما أن الفريقين التطواني و الوجدي لم يضمنا بعد بقاءهما رسميا بالقسم الأول.

و سيكون لقاء حسنية أكادير و المغرب الفاسي تحصيل حاصل فقط بعد أن ضمن كلا الفريقين مكانتهما و يبحثان فقط عن تحسين ترتيبهما العام في سلم البطولة.

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