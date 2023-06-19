تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية حول نشيد ” قسما “تثير غضبا في الجزائر

هبة بريس _ الرباط

تسببت تعليقات وزير الخارجية الفرنسية كاترين كولونا المستغربة من مرسوم جزائري يقضي بتوسيع استخدام النشيد الوطني “قسما” بنسخته الكاملة (يتضمن مقطعا يتوعد فرنسا بالحساب)، في ردود فعل غاضبة في الجزائر اعتبرت حديثها استفزازيا وتدخلا غير مقبول في شأن سيادي.

وقال الوزير والسفير السابق عبد العزيز رحابي، إن “التصريح الصادم” الذي أدلت به وزيرة خارجية فرنسا بشأن نشيدنا الوطني “غير مناسب بقدر ما هو غير مقبول”.

واستغرب رحابي في تدوينة له على فيسبوك كيف أن كاثرين كولونا تتمنى أن تكون لها أفضل العلاقات مع الجزائر وفي نفس الوقت تشكك في قرار الجزائر السيادي بتوسيع استخدام نشيدها الوطني في ظل الظروف والشروط التي تختارها الحكومة الجزائرية.

وأضاف رحابي أن “الأناشيد الوطنية تعتبر، منذ القرن الثامن عشر، رمزًا لدى الدول وتمثيلًا لتاريخ البلدان في وقت معين، وبالتالي فإن العديد من الأناشيد الوطنية تشير إلى عدو الأمس كما تتميز بعضها بأكثر من نسخة فهذا ليس خاصا بالجزائر”.

وتابع مستهجنا: “تطالبنا الوزيرة كولونا صراحة بتكييف نشيدنا الوطني حسب حالة العلاقات الثنائية وتاريخنا وفقًا لرغبات القوة الاستعمارية السابقة”.

ووفق سفير الجزائر السابق في إسبانيا، فإنه المؤسف أن عضوا في الحكومة يغذي النقاش بتصريح غير مناسب وغير مقبول، في ظرف داخلي (فرنسي) يتميز حسبه بحملة متواصلة تحركت فيها أحزاب وشخصيات يمينية بهدف وضع الجزائر في قلب الجدل الداخلي حول قضايا الهجرة، ثم محاولتها إقحام الجزائر في عواقب الحرب في أوروبا ومحاولة إضعاف قرارها السيادي في السياسة الخارجية”.

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