المغرب / البرازيل : إعلان عن ارتفاع المبادلات التجارية

هبة بريس _ الرباط

بلغ حجم التجارة بين البرازيل والمغرب نحو 641.65 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023 ، مسجلا قفزة بنسبة 37.16 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ حجم الصادرات المغربية إلى البرازيل 333.81 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 49.31 مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام المنصرم (223.56 مليون دولار) ، وفقا لما علمت وكالة المغرب العربي للأنباء لدى وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلية.

وعلى صعيد الواردات ، فقد بلغت 307.84 مليون دولار في الربع الأول بزيادة قدرها 26.03 بالمائة مقارنة بالفترة من يناير إلى مارس 2022 (244.26 مليون دولار).

بعد عجز تجاري غير مسبوق بلغ 20.70 مليون دولار سجل في الربع الأول من عام 2022 ، عادت المملكة إلى تحقيق فائض تجاري في تجارتها مع أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية في حدود 26 مليون دولار.

غير أن حجم التجارة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغ 1.07 مليار دولار ، بانخفاض 16.62 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 (1.28 مليار دولار). وإذا كانت الواردات المغربية شبه راكدة ، فقد أظهرت الصادرات المغربية انخفاضًا أكثر وضوحًا.

في الربع الأول ، كانت الصادرات من البرازيل إلى المغرب مدفوعة بشكل خاص ب “قصب السكر أو الشَّمندر والسكروز في حالة صلبة” (186.51 مليون دولار) ، و “الذرة” (80.38 مليون) و “وزيت فول الصويا ومشتقاته”(18.28 مليون)

من جهته، قام المغرب بشكل خاص بالتصدير نحو البرازيل “الأسمدة المعدنية أو الكيماوية” (216.67 مليون دولار) ، و “الأسمدة الفوسفاتية المعدنية أو الكيماوية” (55 مليون دولار) ، و “خماسي أكسيد الفوسفور ، وحمض الفوسفوريك ، وأحماض البولي فوسفوريك (18.12 مليون دولار) ، و” الأسماك المجمدة ” (16.72 مليون دولار).

وأصبحت البرازيل أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في السنوات الأخيرة. وسجل حجم التجارة بين البلدين رقما قياسيا جديدا بأكثر من 3 مليارات دولار في عام 2022 ، معززا زيادة مطردة منذ عام 2016 ، بما يعادل ارتفاعًا بنسبة 26.12 بالمائة مقارنة بعام 2021 الذي سجل أيضًا رقماً قياسياً تاريخياً منذ تدشين السلسلة الإحصائية التي بدأت عام 1997.

في عام 2022 ، صدر المغرب أكثر من 2.06 مليار دولار إلى البرازيل ، الشريك التجاري الرابع للمملكة ، والتي صدرت إلى المغرب منتجات بقيمة 1.06 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري يقارب المليار دولار لصالح المغرب.

ويشهد الزخم المستمر للعلاقات الاقتصادية بين المغرب والبرازيل على التقارب السياسي الذي ما فتئ يتعزز باستمرار منذ زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2004 ، خلال الولاية الأولى للولا دا سيلفا ، الذي عاد إلى السلطة في يناير الماضي.

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