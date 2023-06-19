وزير الصحة: “لائحة انتظار مرضى القصور الكلوي صفر اليوم فالمغرب”

هبة بريس - الرباط

علق وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، على تأخر المواعيد الطبية.

وقال آيت الطالب في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الإثنين، “لائحة انتظار القصور الكلوي صفر اليوم فالمغرب كامل”.

وأضاف الوزير قائلا: “ملي تعطات التغطية الصحية كاع اللي كان كيتسنى الموعد فالمراكز العمومية مشاو للبريفي”، مسترسلا بالقول “دابا ولاو الاستثمارات في الدياليز غي محطوطين وكيتسناو واش كاين شي مريض.”

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