غوارديولا: ننافس برشلونة على ضم لاعب عظيم.. ولن نتعاقد مع مبابي

هبة بريس - وكالات

علق الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشسر سيتي، على اهتمام نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، بضم الألماني إلكاي غوندوغان قائد الفريق الإنجليزي.

وقال غوارديولا، في تصريحات أبرزها برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني: “أنا على دراية باهتمام برشلونة بالتعاقد مع غوندوغان، لكننا مهتمون جدا أيضا بإبقائه في النادي.. آمل أن يبقى معنا”.

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: “إذا نجح برشلونة في التعاقد معه، سيحصلون على لاعب رائع وعظيم”.

وحول تصريح الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، أن السيتي لم يرغب في إعارة البرتغالي جواو كانسيلو إلى الفريق الكتالوني في يناير الماضي، علق غوارديولا: “أعتقد أنهم لم يبلغوه بشكل صحيح عن تلك القصة”.

وأضاف: “لم نتلق أي عرض من برشلونة بشأن جواو كانسيلو.. لا توجد مقترحات منهم حتى الآن”.

واختتم: “لن نتعاقد مع كيليان مبابي.. إنه لن ينضم إلى مانشستر سيتي. كلكم تعرفون إلى أين يريد الذهاب…”، في إشارة إلى ريال مدريد.

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