يهم مستعلمي “الأوطوروت”.. خدمة “جواز” غير متاحة مؤقتا يوم غد الثلاثاء

2023-06-19 / 12:24
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هبة بريس

أنهت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم مستعملي “جواز” أن خدمة التعبئة ستكون غير متاحة مؤقتا، غدا الثلاثاء ابتداء من الساعة التاسعة والنصف مساء، ولمدة أربع ساعات.

وأوضح بلاغ للشركة، أنه “كإجراء استباقي، تنهي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم مستعملي جواز أن خدمة التعبئة ستكون غير متاحة مؤقتا، يوم الثلاثاء 20 يونيو ابتداء من الساعة التاسعة والنصف مساء 21h30 ولمدة أربع ساعات، وذلك لإجراء عملية تقنية مجدولة على النظام المعلوماتي للأداء عن بعد”.
ولضمان سفر آمن ومريح، تدعو الشركة مستعملي “جواز” إلى تعبئة جهازهم قبل هذا التاريخ.

وخلص البلاغ إلى أنه “وإذ تشكر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب زبناءها الكرام على حسن تفهمهم، فإنها تبقى رهن إشارتهم عبر مركز الاتصال 5050 وعبر خدمة الزبناء”.

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