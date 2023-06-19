البحرين تجدد موقفها “الثابت” الداعم للوحدة الترابية للمغرب

2023-06-19 / 10:55
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هبة بريس

جددت البحرين، بنيويورك، تأكيد موقفها “الثابت والمتضامن” في دعم الوحدة الترابية للمغرب.

وأبرزت ممثلة البحرين، علياء السيد سلمان، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، أن “مملكة البحرين تؤكد موقفها الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية في المحافظة على أمنها ووحدة أراضيها”.

وأكدت أن بلادها تجدد دعمها للجهود الجادة التي يبذلها المغرب بهدف إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وفي إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

وفي هذا الإطار، ذكرت ممثلة البحرين بافتتاح بلادها في 2020 قنصلية عامة بمدينة العيون.

وأشارت إلى أن بلادها تثمن جهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم، على أساس التوافق وفي نطاق السيادة الوطنية للمغرب.

من جانب آخر، رحبت الدبلوماسية بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، بما في ذلك الجولات الإقليمية التي قام بها إلى المنطقة والمشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها بنيويورك في مارس الماضي.

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