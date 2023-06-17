مع بدء موسم الحج.. “شؤون الحرمين” توصي بإجراءات ضرورية للوقاية من الأمراض

هبة بريس - وكالات

يستعد ملايين المسلمين من أنحاء العالم للتوافد إلى أراضي المملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج، خلال الأيام المقبلة.

ومع قرب بدء أداء شعائر الحج لهذا العام، يسعى الكثيرون للوقاية من التعرض للعدوى، أو الأمراض التي قد تنتقل نتيجة الزحام الشديد والتقارب بين الحجاج.

وغرّدت رئاسة شؤون الحرمين عبر صفحتها الرسمية على تويتر، السبت، بالقول: “حرصا على سلامتكم وسلامة الآخرين، نرجو منكم الالتزام بارتداء الكمامة الطبية والتقيد بتعليمات إخوانكم من منسوبي الرئاسة والجهات العاملة في الحرمين الشريفين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال”.

أما وزارة الصحة السعودية فقد دعت، الجمعة، إلى “الالتزام بالخطوات والسلوكيات الوقائية المهمة والاحترازية، كالحفاظ على النظافة الشخصية وآداب العطاس ونظافة اليدين، خصوصا في حال الإصابة بالأمراض الفيروسية، حفاظا على المكتسبات الصحية التي تم تحقيقها خلال جائحة كورونا”.

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