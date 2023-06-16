كورونا بالمغرب.. تسجيل 86 إصابة جديدة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة 16 يونيو في نشرتها الأسبوعية، عن تسجيل ما مجموعه 86 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19).

وأبرزت الوزارة، في النشرة الأسبوعية لحصيلة (كوفيد-19)، التي تغطي الفترة من 10 إلى 16 يونيو 2023، أن 6 ملايين و 885 ألف و 331 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و 424 ألف و 799 شخصا، مقابل 24 مليون و 922 ألف و935 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 60 ألف و 870 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 275 ألف و089 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مع معدل الإيجابية الأسبوعي يناهز 8 في المائة.

وسجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الرباط سلا القنيطرة (41)، وسوس ماسة (15)، والدار البيضاء سطات (13)، ومراكش آسفي (5)، وطنجة تطوان الحسيمة (4)، وكلميم واد نون (4)، وفاس مكناس (2)، والعيون الساقية الحمراء (1)، ودرعة تافيلالت (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 114 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الفترة ذاتها .

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