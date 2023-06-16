غليان و تمرد بمخيمات البوليساريو بعد اعتقال عدد من المعارضين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تعيش مخيمات البوليساريو على وقع غليان كبير و غير مسبوق وصل حد التمرد على من يصفون أنفسهم بقادة التنظيم، و ذلك بعدما أقدموا على اعتقال عدد من المعارضين.

و كان من بين المعتقلين المعروف بمواقفه المعارضة لقيادة البوليساريو هو سالم ماء العينين، الذي جرى اختطافه و اعتقاله من طرف مجهولين بزي عسكري تابعين لعصابة البوليساريو.

و مباشرة فور انتشار الخبر، تظاهر العشرات من المحتجزين بمخيمات تندوف خاصة أن هذا الاعتقال يأتي في ظل عدد من الاعتقالات التي قامت بها قوات البوليساريو لإخراس الأصوات المعارضة لسياستهم.

و على ما يبدو، لم تنفع الأموال الطائلة التي تعطيها عصابة العسكر الحاكم بقصر المرادية لنظرائهم بمخيمات تندوف، حيث انقلب السحر على الساحر و تحولت المخيمات لأشبه ما يكون بالقنبلة الموقوتة بسبب الغليان و التمرد الكبير.

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