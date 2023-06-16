فرنسا.. جراحة ناجحة لمخ جنين داخل رحم أمه

2023-06-16 / 15:21
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هبة بريس - وكالات

تكللت بالنجاح عملية أجراها جرّاحون في مستشفى فرنسي لجنين مصاب بتشوه خطير في المخ وهو لا يزال في رحم أمه، على ما أعلنت اليوم الجمعة هيئة مستشفيات باريس، وذلك بعد عدة أشهر فقط من نجاح فريق أميركي في إجراء عملية مماثلة.

وأوضح بيان للهيئة التي تضم أبرز المستشفيات العامة في منطقة “إيل دو فرانس” أن “تشوهاً في وريد غالينوس عولج بواسطة الانصمام في الرحم” في سبتمبر 2022.

وتولى جراحون في مستشفى “نيكر” الباريسي إجراء هذه العملية الأولى من نوعها التي كانت صحيفة “لو باريزيان” السبّاقة إلى تناولها.

ولا يتمثل الإنجاز في إجراء عملية جراحية لطفل في بطن أمه، إذ سبق أن أُجريت عمليات عدة من هذا النوع في السنوات الأخيرة وخصوصاً لتشوهات الحبل الشوكي.

لكنّ العملية التي أجريت في “نيكر” استهدفت بشكل مباشر دماغ الجنين الذي كان يعاني تشوهاً في وريد غالينوس، وهو وعاء دموي دماغي، وهي مشكلة تؤدي في كثير من الأحيان إلى وفاة الوليد أو إلى عواقب وخيمة لاحقاً.

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