صندوق الإيداع و التدبير يطلق منصة لتطوير المقاولات الصغيرة و المتوسطة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أطلقت شركة فينيا التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير (CDG) منصتها الرقمية الجديدة “تطويرTPME by Finéa “، وذلك بدعم مهم من وكالة التنمية الفرنسية (AFD)، والبنك الأوروبي للاستثمار(BEI) .

وتم تطوير المنصة الرقمية الجديدة خصيصا لتلبية احتياجات الأطر والمدراء التنفيذيين للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب، بهدف الحصول، مجانا، على جميع المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية بعد التسجيل المُسبق.

و حسب بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، فتقدم منصة “تطويرTPME by Finéa ” لجميع الأفراد المنخرطين معلومات قيمة حول التمويل العمومي، وتسهيل الحصول على التكوين، مع تقديم النصيحة والمواكبة المالية، فالمنصة هي بمثابة فضاء للتبادل بين جميع الأطراف الفاعلة في النظام البيئي المالي.

وتضع فينيا تطوير المقاولات المغربية والاقتصاد الوطني في جوهر أولوياتها، وتُعلن في هذا الصدد، عن انطلاق سلسلة من اللقاءات عن بُعد التي تستهدف الأطر والمدراء التنفيذيين للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة في المملكة.

وتم إعطاء الانطلاقة حضوريا وعن بُعد، وجرى خلال ذلك مناقشة موضوع في غاية الأهمية بعنوان “الصفقات العمومية، رافعة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، بفندق فور سيزن بمدينة الدار البيضاء، وتم نقل اللقاء مباشرة على المنصة الرقمية الجديدة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0