في الصورة امانويل ماكرون

فرنسا تخصص نصف مليار يورو لتطوير الذكاء الاصطناعي

2023-06-16 / 09:31
0
هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تمويل بقيمة 500 مليون يورو لتطوير الذكاء الاصطناعي، بهدف جعل فرنسا رائدة في هذا المجال.

وذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن إعلان ماكرون جاء في أحد أكبر المعارض التجارية التكنولوجية في أوروبا.

وأشاد ماكرون بالمشروعات التي تستهدف الناطقين بالفرنسية، مع تزايد القلق بشأن الشركات التي تغذي هيمنة اللغة الإنجليزية على أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يظهر الرئيس الفرنسي، الجمعة، مع الشركات المتخصصة بالتكنولوجيا الحديثة، لافتًا إلى شركة “نيورالينك “التي حصلت أخيرًا على موافقة الولايات المتحدة للاختبار البشري للتكنولوجيا، والتي تستخدم تقنية جديدة لربط العقول بأجهزة الحاسوب.

وتناول ماكرون أهمية تعزيز مستوى التدريب في مجال الذكاء الاصطناعي لغايات إنشاء مراكز امتياز.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of روسيا تمنح مكافآت للقوات التي تدمر آليات غربية في أوكرانيا

روسيا تمنح مكافآت للقوات التي تدمر آليات غربية في…

2023-06-16 / 12:16
Photo of صحيفة إسبانية: حكيمي على رأس اهتمامات نادي ريال مدريد

صحيفة إسبانية: حكيمي على رأس اهتمامات نادي ريال مدريد

2023-06-16 / 10:35
Photo of منظمة الصحة: استعدوا لمرض “أشد فتكا” من كوفيد-19

منظمة الصحة: استعدوا لمرض “أشد فتكا” من كوفيد-19

2023-06-16 / 10:07
Photo of تعيين أول قاضية اتحادية مسلمة في تاريخ الولايات المتحدة-

تعيين أول قاضية اتحادية مسلمة في تاريخ الولايات المتحدة-

2023-06-15 / 23:28
Photo of الوثائق السرية.. كم سنة سجن يمكن أن يواجه ترامب؟

الوثائق السرية.. كم سنة سجن يمكن أن يواجه ترامب؟

2023-06-15 / 22:52
Photo of مجموعة من الهاكرز تهدد بنوك الاتحاد الأوروبي

مجموعة من الهاكرز تهدد بنوك الاتحاد الأوروبي

2023-06-15 / 21:10
Photo of العثور على جثث متفحمة لثلاثة بريطانيين بعد حريق الزورق السياحي بمصر

العثور على جثث متفحمة لثلاثة بريطانيين بعد حريق الزورق…

2023-06-15 / 20:07
Photo of جريمة بشعة في مصر.. طبيب يقت.ل زميله ويدفنه في عيادته

جريمة بشعة في مصر.. طبيب يقت.ل زميله ويدفنه في…

2023-06-15 / 17:22
Photo of تقرير: “تيك تيك” أصبح البديل الأبرز لمتابعة الأخبار

تقرير: “تيك تيك” أصبح البديل الأبرز لمتابعة الأخبار

2023-06-15 / 16:20
Photo of فرنسا.. نقل منفذ حادثة الطعن في آنسي إلى مصحة عقلية

فرنسا.. نقل منفذ حادثة الطعن في آنسي إلى مصحة…

2023-06-15 / 10:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق