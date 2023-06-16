فرنسا تخصص نصف مليار يورو لتطوير الذكاء الاصطناعي

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تمويل بقيمة 500 مليون يورو لتطوير الذكاء الاصطناعي، بهدف جعل فرنسا رائدة في هذا المجال.

وذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن إعلان ماكرون جاء في أحد أكبر المعارض التجارية التكنولوجية في أوروبا.

وأشاد ماكرون بالمشروعات التي تستهدف الناطقين بالفرنسية، مع تزايد القلق بشأن الشركات التي تغذي هيمنة اللغة الإنجليزية على أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يظهر الرئيس الفرنسي، الجمعة، مع الشركات المتخصصة بالتكنولوجيا الحديثة، لافتًا إلى شركة “نيورالينك “التي حصلت أخيرًا على موافقة الولايات المتحدة للاختبار البشري للتكنولوجيا، والتي تستخدم تقنية جديدة لربط العقول بأجهزة الحاسوب.

وتناول ماكرون أهمية تعزيز مستوى التدريب في مجال الذكاء الاصطناعي لغايات إنشاء مراكز امتياز.

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