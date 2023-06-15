البريد بنك يعتمد خدمة SWIFT GO لمعاملاته الدولية

هبة بريس

أطلق البريد بنك خدمة SWIFT GO، لتصبح واحدة من أوائل البنوك المحلية التي تقدم لزبنائها هذه الخدمة الجديدة للتحويلات عبر الحدود.

وتعتبر هذه الخدمة كحل مبتكر لتحويل الأموال في جميع أنحاء العالم، مما يسمح للزبناء بالقيام بتحويلات دولية سريعة تصل إلى 10.000 دولار، مع الاستفادة من شفافة عالية.

وبالفعل فإن مبلغ وسرعة إنجاز الحوالات ورسوم وسعر صرف التحويلات الدولية التي تتم عن طريق SWIFT GO يتم تحديدها مسبقا، مما يتيح للمرسل والمتلقي الرؤية الكاملة على تحويلاتهم وبشكل فوري. بالإضافة إلى ذلك، تضمن هذه الخدمة مستوى أعلى من الأمان، وكل ذلك بأسعار تنافسية.

وبهذه الطريقة، يقدم البريد بنك لزبنائه خدمة جديدة مميزة تمكن لهم استلام أموال من مناطق مختلفة من العالم.

وللتذكير فإن SWIFT هي مزود موحد لخدمة الرسائل التحويلية بين البنوك، تعمل كوسيط لتسهيل نقل الرسائل التي تحتوي على تعليمات الدفع بين المؤسسات المالية المشاركة في كل معاملة.

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